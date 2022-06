Iniziati i lavori per la messa in sicurezza del molo di Levante

Al molo di Levante del porto di Catania sono iniziati da alcuni giorni i lavori per la riapertura in sicurezza della passeggiata sul mare. L'autorità portuale rende noto che sono in corso le operazioni di posa dei new jersey che proteggeranno il braccio est, per consentire nuovamente la fruizione dell’area, oggi interdetta per motivi di sicurezza. "Come promesso recentemente alla città - commenta il presidente Francesco Di Sarcina - e grazie allo sforzo compiuto dagli uffici dell'Ente, abbiamo iniziato le attività che porteranno a riaprire, speriamo nel più breve tempo possibile, il Molo di Levante. La sicurezza all’interno del porto è argomento di primaria importanza e le attività che stiamo ponendo in essere sono in linea con tale obiettivo irrinunciabile. Tenendo comunque conto della destinazione commerciale del porto di Catania, cercheremo di coniugare sempre di più in futuro le esigenze lavorative degli operatori con quelle dei cittadini che desiderano trascorrere momenti di libertà all’interno di un luogo a loro caro".