Dal 6 al 10 maggio lavori notturni nella galleria del raccordo della A18

Per indifferibili lavori di manutenzione e messa in sicurezza, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, nei giorni 6, 7, 8, 9 e 10 maggio 2024 verranno chiuse al transito entrambe le carreggiate della galleria di viale Mediterraneo, collegamento tra la via Vincenzo Giuffrida ed il Km. 0+00 del raccordo A18 Dir.

Negli stessi giorni e le stesse fasce orarie verranno interdette al flusso veicolare anche la bretella di collegamento tra il viale Marco Polo e la via Vincenzo Giuffrida e lo svincolo tra il controviale sud di viale Odorico da Pordenone e viale Mediterraneo.

I lavori, a cura del Comune in quanto area di pertinenza dell’Ente Locale, consistono nella pulizia e nel rifacimento dell’illuminazione e della segnaletica stradale. Per accedere al raccordo autostradale in orari notturni, dal 6 al 10 maggio si potrà regolarmente utilizzare lo svincolo di via Colle del Pino, strada di prolungamento di via Nuovalucello.

