Lavori nuovo elettrodotto viale Vittorio Veneto, Ferrara (III municipio): "Assicurare viabilità più scorrevole"

Un cantiere di grande importanza e che porterà indubbi vantaggi a tutta la città. La cosa fondamentale è che, accanto ai lavori, ci sia un piano di mobilità adeguato che possa evitare il caos nelle ore di punta lungo il viale Vittorio Veneto.

“La sinergia con l’amministrazione centrale- afferma il presidente di “Borgo-Sanzio”, Paolo Ferrara- è assolutamente totale e siamo in linea con le opere che vanno eseguite per la vivibilità del territorio. In questo momento, però, diventa fondamentale assicurare una viabilità più scorrevole e scongiurare che il traffico vada in tilt nelle ore di punta soprattutto nella parte sud del viale. Parliamo di una strada che unisce la circonvallazione con il corso Italia e ogni giorno è attraversata da migliaia di pendolari provenienti dalla periferia e dai paesi dell’hinterland etneo”. Un piano di interventi dettaglio che preveda l’impiego di alcune pattuglie della polizia municipale per regolare il traffico e impedire manovre pericolose".

“Non dimentichiamoci che nei pressi del cantiere del viale Vittorio Veneto- conclude Ferrara- ci sono scuole e moltissime attività commerciali. Basterebbe un semplice tamponamento peer paralizzare il traffico per un lungo periodo di tempo”.