A Misterbianco sorgerà un nuovo parcheggio in centro

Al via nel mese di maggio, a Misterbianco, i lavori per la costruzione di un parcheggio di interscambio nell’area a nord di via Municipio, su via Madonna degli ammalati. Nei giorni scorsi la firma sul contratto tra il comune e l'impresa Co.Min srl di Mussomeli, che si era aggiudicata la gara d'appalto svolta dal settore tecnico.

"Di questo progetto - spiega il primo cittadino Marco Corsaro- avevamo trovato solo la carta intestata, in Comune non c'era quasi nulla. Non c'era un progetto esecutivo, non c'era il decreto di finanziamento. Il nostro ente non aveva neppure la disponibilità dei terreni. Abbiamo quindi recuperato i fondi alla Regione, realizzato il progetto e compiuto gli espropri necessari. Poi la gara e oggi, finalmente, siamo pronti per avviare i lavori. Vedrà quindi la luce - sottolinea Corsaro - un'infrastruttura intermodale attesa da anni a Misterbianco, collegata alla mobilità pubblica e in futuro anche alla metro. Manteniamo l'impegno a migliorare la qualità della vita dei cittadini, venendo incontro alle esigenze del centro città in termini di parcheggi e traffico. Grazie al vicesindaco Santo Tirendi e al nostro Settore Lavori pubblici per aver curato passo dopo passo l’iter".