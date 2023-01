Lavori in piazza Nettuno, Cardello: "Cantiere alla mercè di chiunque"

Nel cuore di quella che tutti conoscono come piazza Nettuno, e in piena area dedicata a Franco Battiato, il cantiere resta aperto e alla mercè di chiunque. “Materiale edile, attrezzature e arredi urbani incompleti sono alla portata di tutti - afferma il consigliere del II municipio Andrea Cardello - in alcuni punti manca la pavimentazione o resta parziale con il risultato che chiunque può farsi male. Manca un’opportuna recinzione che impedisca alle persone di attraversare il cantiere e, nella peggiore delle ipotesi, di portarsi via i materiali presenti".

"Se a questo ci aggiungiamo pure l’immancabile presenza di rifiuti abbandonati dai soliti incivili - continua Cardello - ci si rende perfettamente conto che piazza Nettuno in queste condizioni non può essere lasciata”. Le opere di riqualificazione di piazza Franco Battiato rientrano nel programma “Catania Spazio Sport” e finanziato con i fondi del Pon Metro.