Intervento di potenziamento della rete idrica a San Pietro Clarenza

Acoset Spa, società che gestisce il Servizio Idrico Integrato per 21 comuni della provincia di Catania, sta procedendo con dei lavori di potenziamento della rete idrica a San Pietro Clarenza. Riscontrando un notevole abbassamento della pressione idrica, l’azienda ha deciso di sostituire le vecchie condotte ormai vetuste con tubature di ultima generazione. Gli interventi effettuati - per il momento concentrati su Piazzale Italia - mirano a rappresentare interventi duraturi. Per tale motivo si è scelto di utilizzare materiali che garantiscono maggiore resistenza nel tempo e contestualmente maggiore portabilità. In particolare con dei tubi in Pead (polietilene ad alta densità), con diametro da 40 mm e coperti coi corrugati, rivestimenti esterni che garantiscono protezione e durabilità. Per la sostituzione della condotta - per oltre 100 metri - è necessario sospendere in maniera transitoria e progressiva l’erogazione idrica.

A conclusione dei lavori la distribuzione riprenderà regolarmente, attendendo i necessari tempi tecnici di riempimento serbatoi e condotte. “Come già avvenuto altrove, stiamo procedendo a risolvere in modo duraturo nel tempo i problemi atavici dei territori che serviamo. Non escludiamo di intervenire, nell’immediato, anche su altre zone di San Pietro Clarenza” – dichiarano il presidente e il direttore di Acoset Spa, Giovanni Rapisarda e Antonio Coniglio.