Acireale, consegnati i lavori per l'ammodernamento della pubblica illuminazione

Sono stati consegnati di recente i lavori di “efficientamento energetico” degli impiantì di pubblica illuminazione in alcune arterie principali di accesso ad Acireale e nella zona delle strutture sportive stadio “Aci e Galatea”, “PalaTupparello” e pattinodromo. L'importo complessivo del progetto, redatto dall'ingegnere Vincenzo Arcidiacono dell'Area Tecnica comunale, è pari a 80mila euro ed i lavori sono stati aggiudicati, attraverso gara pubblica, all'impresa Zago Salvatore e Fratantoni Salvatore s.n.c. con sede in Comiso, che ha offerto il ribasso del 28,491%. L’assessore alle Manutenzioni, Salvo Grasso, ha osservato che “gli interventi di efficientamento, finanziati attraverso i fondi del Decreto Crescita n. 34/2019 (cosidetta norma Fraccaro) e diretti dal geom. Giuseppe Pavone, saranno eseguiti in tutti gli snodi della via Cristoforo Colombo e nella zona su cui insistono le principali strutture sportive comunali e consentiranno di ottenere importanti benefici in termini di risparmio energetico e di messa a norma degli impianti”.