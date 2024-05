Siglato un protocollo tra la Misericordia ed il tribunale per lavori di pubblica utilità

È stato firmato oggi presso il tribunale di Catania, un protocollo d'intesa tra il comitato delle Misericordie della provincia di Catania e il Ministero della Giustizia - Udepe Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna. L'accordo, sottoscritto dal presidente del comitato provinciale Alfredo Distefano e dal giudice delegato e Grazia Anna Caserta, alla presenza dall'assistente sociale Raffaella Giordani, si propone di disciplinare lo svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte di soggetti condannati, consentendo loro di scontare la propria pena attraverso attività non retribuite a beneficio della collettività. Le persone indicate dal tribunale etneo potranno partecipare a progetti di pubblica utilità, attivi presso enti pubblici o organizzazioni di volontariato. Questo tipo di attività può essere intrapreso sia da liberi imputati che da detenuti o internati, in alternativa alla detenzione tradizionale. "Attraverso questa convenzione - ha spiegato il Presidente Alfredo Distefano - permetteremo alle persone condannate a pene sostituite con lavori di pubblica utilità, di poter svolgere attività socialmente utili all'interno di tutte le Misericordie catanesi. Le Misericordie della Provincia di Catania giocheranno un ruolo chiave nella gestione di queste attività, offrendo un contesto strutturato e di supporto per i soggetti coinvolti. La nostra lunga esperienza nel settore del volontariato e dell'assistenza sociale ci rende partner ideali per questo tipo di iniziative. Le attività di pubblica utilità - conclude - non solo aiuteranno i richiedenti a reintegrarsi nella società, ma forniranno anche un contributo tangibile alla comunità locale".