Lavori rete gas, dal 16 febbraio chiuso tratto via Firenze

Dal 16 febbraio il tratto di via Firenze fra le vie Bologna e Vittorio Emanuele Orlando sarà temporaneamente chiuso al traffico, con conseguente disposizione di inversione del senso di marcia nella via Bologna. Le modifiche alla viabilità si sono rese necessarie per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria urgente da parte di Catania Rete Gas, previsti nell'arco di una settimana. La Polizia municipale vigilerà per veicolare il traffico.