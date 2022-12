San Gregorio, continua il percorso di riqualificazione e messa in sicurezza del verde cittadino

Ha avuto inizio, in questi giorni, la manutenzione straordinaria di tutta l’alberatura del campo sportivo di via Bellini: a comunicarlo è stato l’assessore al Verde, Giovanni Zappalà. Sono stati potati gli alberi d’alto fusto e ripulite le tribune e tutti gli spazi esterni al campo. L’intervento, che rientra nel progetto sul Verde cittadino iniziato da quest’anno dall’assessorato al Verde, era necessario perché il campo andava messo in sicurezza per prevenire eventuali rischi dovuti ad eventi climatici dannosi, soprattutto trattandosi di alberi d’alto fusto. L’alberatura del campo sportivo, infatti, ha caratteristiche diverse da quelle finora curate in piazze e parchi. Si tratta di alberi molto grandi che saranno manutentati e sagomati anche perché le chiome degli alberi e le radici stavano invadendo aree private limitrofe al campo sportivo. "Questo assessorato - ha sottolineato l’assessore Zappalà - ha raggiunto tutti gli obiettivi riguardanti il verde delle nostre strutture comunali, non ultima la Villa comunale che a presto sarà riaperta e riconsegnata ai sangregoresi dopo un lungo periodo di chiusura. In primavera - ha concluso Zappalà - partirà la nuova gara d’appalto per l’affidamento della manutenzione del verde pubblico visto che l’incarico attuale sta per scadere". Attualmente l’impianto sportivo è occupato dalla Asd Club Calcio San Gregorio.