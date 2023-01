Gravina, lavori di riqualificazione al parco Borsellino

La giunta comunale di Gravina di Catania, presieduta dal sindaco Massimiliano Giamnusso, ha dato il via ai lavori di riqualificazione del parco Borsellino. Il Comune di Gravina di Catania ha beneficiato di un finanziamento pubblico dell'Agenzia per le Politiche della Coesione, grazie al quale realizzerà dei lavori all’interno del parco cittadino per poterlo rendere sempre più accogliente. In particolare, i lavori riguarderanno la realizzazione di un campo di mini basket e l’ampliamento dell’area giochi bimbi con la collocazione di nuove attrazioni per i più piccoli come un castello, un bilico e dei giochi a molla. Giochi che andranno ad arricchire quelli già esistenti.

"Questi nuovi interventi di riqualificazione del parco Borsellino nascono dalla precisa volontà dell’amministrazione comunale di rendere il nostro parco cittadino sempre più attraente ed accogliente. – ha affermato il sindaco Massimiliano Giammusso – Questo nuovo intervento risponde alla necessità di rendere il parco Borsellino un punto di riferimento importante per la nostra comunità. Un ulteriore progetto portato a termine che testimonia la volontà della nostra amministrazione comunale di rendere sempre più vivibile il parco Borsellino". "Riqualificare e rendere decorosi gli spazi pubblici è sempre stata una prerogativa della nostra amministrazione comunale. – ha spiegato Enzo Santoro, assessore alla sicurezza e al decoro urbano – E’ doveroso che, comunque, ogni cittadino faccia la sua parte per preservare ciò che è di tutti. Negli ultimi tempi purtroppo – conclude l’assessore Santoro – abbiamo dovuto registrare diversi atti vandalici all’interno del parco Borsellino. Ovviamente faremo il possibile per assicurare alla giustizia che commette reati contro il patrimonio comunale". Grande soddisfazione per questo nuovo finanziamento si scorge anche dalle parole del vice sindaco e assessore alle manutenzioni, Rosario Condorelli: "Siamo felici di aver ottenuto questo ennesimo finanziamento che ci permette di rendere più gradevole il nostro principale parco comunale. Non posso che ringraziare per questo importante risultato il geometra Salvatore Contrafatto, dirigente del V Servizio e il dottore Marco Meli che ha seguito tutto l’iter".