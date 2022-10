Riposto, interventi di messa in sicurezza antisismica negli alloggi di corso Europa

Ammonta a 2 milioni e 205 mila euro, l’intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico, negli alloggi popolari di corso Europa4 a Riposto, suddivisi su due palazzine, per un totale di 12 alloggi. Interventi finanziati dall’assessorato regionale alle Infrastrutture. Alla vigilia dell’avvio dei cantieri, su richiesta del Genio civile di Catania, hanno preso il via le attività di carotaggio e di test sui materiali per gli interventi sul miglioramento sismico che si inquadrano in un ottica di definizione del livello di conoscenza attuale sullo stato di salute delle strutture in cemento armato.

Stamane la ricognizione del sindaco Enzo Caragliano: “In proseguo dei recenti lavori già realizzati negli alloggi di via Ligresti e via De Maio, stiamo intervenendo anche sulle palazzine popolari di corso Europa, fruendo del finanziamento concesso dall’assessorato regionale alle Infrastrutture retto da Marco Falcone. Si tratta del primo step di un intervento strutturale finanziato con fondi complementari al Pnrr e, come detto, destinati a riqualificare 12 unità abitative suddivise su due edifici, la cui costruzione risale agli anni ‘80, adeguandoli dal punto di vista strutturale, energetico e ambientale”. Completata questa fase analitica strutturale, si procederà alla fase esecutiva con l’avvio dei lavori che consistono nella installazione di un impianto fotovoltaico; rivestimento termo-isolante a cappotto, sostituzione degli infissi esterni; realizzazione di cordoli di collegamento in fondazione, realizzazione di pareti sismiche in cemento armato, per ogni ordine di altezza su maglie strutturali perimetrali dei volumi in elevazione.

La Regione, complessivamente, per l’attuazione del “Programma Sicuro Verde e Sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica” ha stanziato al livello regionale, oltre 233 milioni di euro da ripartire in sei annualità. Si tratta di un bando cui ha aderito l’amministrazione Caragliano, riservato per il 70% all’Iacp e al rimanente 30% ai Comuni.