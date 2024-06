Perdita idrica in rete al viale Vittorio Veneto, sospesa l’erogazione in alcune vie di Catania

Sidra comunica che per effettuare delle indagini finalizzate all’individuazione di una presunta perdita idrica in rete, nella giornata di domani mercoledì 19 giugno, dalle ore 9.00 verrà sospesa l’erogazione idrica nell’area individuata dalle seguenti vie principali e traverse limitrofe: viale Vittorio Veneto, via Gabriele D’Annunzio, via Giacomo Leopardi, piazza Europa, via Oliveto Scammacca, corso delle Province, via Canfora, corso Italia, viale Libertà, viale Africa, viale Ionio, via Umberto, via Vincenzo Giuffrida, via Ventimiglia, piazza G. Verga, via F. Crispi, via Monserrato, via Caronda, via Di Sangiuliano. "Il ripristino del servizio è previsto per le ore 12.00 e potrà essere accompagnato da fenomeni di acqua torbida. Si ricorda che, come di consueto, a seguito della riapertura dell’erogazione occorrerà attendere in tempi tecnici per il raggiungimento dei normali parametri di esercizio", si legge nella comunicazione della Sidra.