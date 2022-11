Lavori stradali sull'autostrada Catania-Messina, si restringe la carreggiata tra Giarre e San Gregorio

Nell’ambito delle attività di riqualificazione generale dell’autostrada A18 Messina-Catania, sono stati avviati anche i lavori che riguardano le barriere longitudinali, i terminali e le transizioni e varchi apribili. La riqualificazione delle barrire di sicurezza, appaltate ad un'impresa specializzata, prevede interventi nella tratta autostradale compresa tra la barriera di Catania e lo svincolo di Giarre in entrambe le direzioni. Dalle prime ore di lunedì 7 novembre, al fine di eseguire i lavori in sicurezza, verrà parzializzata per circa 2,5 km la corsia di sorpasso a partire dal km 76,050 in entrambe le direzioni di marcia, per la realizzazione delle barriere spartitraffico. Non appena ultimato il tratto dei 2,5 km le lavorazioni proseguiranno per ulteriori 2,5 km circa e così via fino al completamento di quanto previsto in progetto ed in corrispondenza dello svincolo di Giarre. Ci vorrà circa una settimana per completare i lavori su questa tratta. Successivamente, si interverrà con parzializzazioni delle corsie di emergenza e marcia per la realizzazione delle barriere laterali.