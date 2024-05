Aci Sant'Antonio, via ai lavori di ampliamento della carreggiata in via Nocilla

Un intervento di oltre trecentomila euro, ottenuti grazie al Pnrr, permetterà di svolgere i lavori di ampliamento di via Nocilla ad Aci Sant'Antonio, tra via Matteotti e via Fossa Lupo. "Come già messo in evidenza, è nelle nostre intenzioni cancellare l’idea delle periferie, e proprio in questa zona lo abbiamo già dimostrato con l’installazione dell’illuminazione su via Fossa Lupo, una via molto trafficata che ormai da troppo tempo richiedeva un intervento del genere", ha sottolineato l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvo Conti. "Avremo una viabilità decisamente migliorata - dichiara il sindaco Quintino Rocca - relativamente a una strada che è organica al centro storico e che nella sua parte superiore lo collega a un’area artigianale di grande valore. Ci troviamo in una zona compresa tra la circonvallazione e via Fossa Lupo, vero e proprio settore strategico per quanto riguarda l’economia santantonese alla luce della presenza di diverse importanti aziende".

L’avvio dei lavori comporta, per motivi di sicurezza ed esigenze di carattere tecnico, la chiusura temporanea del tratto compreso tra via Giacomo Matteotti e via Fossa Lupo, ma viene consentito l’accesso a quanti ne abbiano necessità, nonché ai residenti. Inoltre è stato istituito un percorso alternativo che vede i mezzi e gli automezzi provenienti da via San Giuseppe e diretti in via Giacomo Matteotti dirottati su via Fossa Lupo, per proseguire su via Scalazza Grande e i mezzi e gli automezzi provenienti da via Giacomo Matteotti e diretti in via San Giuseppe o in direzione di Lavinaio dirottati su via Scalazza Grande per proseguire su via Fossa Lupo o via Giacomo Matteotti.