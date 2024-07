Chiuse per lavori alcune corsie d'emergenza della A18 "diramazione Catania"

Sulla A18 "diramazione Catania” sono programmati lavori di riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza che comporteranno la chiusura di alcune corsie di emergenza fino al 23 luglio. In particolare, è prevista la chiusura della corsia di emergenza al km 3,035 in direzione Catania Centro-Messina, al km 1,990 in direzione Messina-Catania Centro, e al km 0,328 in direzione Messina-Catania Centro. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a procedere con prudenza in prossimità delle aree interessate dai lavori. 2/2