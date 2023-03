Biancavilla, chiuso un tratto della strada provinciale 156: riaprirà a fine maggio

Sino al prossimo 28 maggio a Biancavilla resterà chiuso al transito un tratto della strada provinciale 156. In particolare non sarà più possibile accedere dal centro abitato di Biancavilla (inizio strada) sino al km 0,650, in direzione sp 156, verso Adrano. L’ordinanza - che esclude i residenti, i proprietari dei fondi agricoli prospicienti, i mezzi di soccorso e quelli di cantiere – è stata emanata dalla Città metropolitana di Catania per consentire in condizioni di sicurezza la demolizione e ricostruzione di alcuni tratti dei muri di sostegno della strada provinciale.

Il percorso alternativo è il seguente. Per i veicoli provenienti dalla sp 44 (centro abitato di Biancavilla) diretti verso la sp 156 (territorio di Adrano): percorrere il viale Europa per 100 m, all’incrocio con la via Fallica imboccare a destra e percorrere per 500 m fino all’incrocio con la ex provinciale 229/II (via Vittorio Emanuele), procedere per 1300 m quindi immettersi sulla sinistra su piazza S. Orsola, poi su via Innessa, via Taranto quindi su via Scirfi sino alla sp 156. Per i veicoli provenienti dalla sp 156 (territorio di Adrano) verso il centro di Biancavilla: imboccare la via Scirfi per 650 m, all’incrocio con la via Innessa svoltare a destra e percorrerla per circa 400 m quindi proseguire per il viale Europa fino all’incrocio con la sp 44, che porta al centro di Biancavilla.