Castiglione, dal 2 al 5 febbraio senso unico per lavori sulla provinciale 7/I

Il tratto di strada interessato ai lavori, che mirano al consolidamento di una scarpata franata, è quello che va dal centro abitato verso bivio Galluzzo in direzione Francavilla

A Castiglione di Sicilia la strada provinciale 7/I è oggetto di manutenzione straordinaria. Il tratto di strada interessato ai lavori, che mirano al consolidamento di una scarpata franata, è quello che va dal centro abitato verso bivio Galluzzo in direzione Francavilla. Per agevolare l’esecuzione dei lavori, la Città Metropolitana ha emesso una ordinanza che dispone la temporanea chiusura di mezza carreggiata e la creazione del senso unico alternato, dal 2 al 5 febbraio. Sul luogo del cantiere apposita segnaletica indicherà il pericolo per chi intende transitare. I conducenti hanno l’obbligo di tenere un comportamento prudente. La Pubbliservizi si farà carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.