Maletto, la strada "Viscosi-Spirinella-Margiogrande" chiusa fino al 9 ottobre

E' stata prorogata fino al prossimo 9 ottobre la chiusura al transito veicolare e pedonale di un tratto della strada di bonifica "Viscosi - Spirinella - Margiogrande", nel territorio di Maletto. L’ordinanza, emessa dalla città metropolitana di Catania per consentire in sicurezza il proseguimento dei lavori di manutenzione straordinaria della strada, esclude i proprietari dei fondi agricoli, i residenti e i mezzi di soccorso e di cantiere. Il percorso alternativo da Maletto verso Bronte è il seguente: via Quasimodo, strada provinciale 159 (via Aldo Moro), via Piano Carmine. Percorso inverso a Bronte verso Maletto. La segnaletica necessaria è predisposta a cura dell’Impresa appaltatrice.