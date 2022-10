Aci Sant'Antonio, il Comune stanzia mezzo milione per il rifacimento del manto stradale

Via San Giuseppe, via Pezzagni, via Spirito Santo, via Di Prima, via Regina Margherita e alcuni tratti di via Lavina: questo l’elenco delle strade di Aci Sant'Antonio presenti nella delibera del 20 ottobre scorso che annuncia il rifacimento del manto stradale, grazie a una somma di oltre quattrocentomila euro stanziata in parte dal Comune, in parte ottenuta grazie ad un finanziamento legato al ‘Fondo per l’avvio di opere indifferibili’. Si tratta di interventi attesti, soprattutto in vista della stagione delle piogge che, sebbene in ritardo, non mancherà di fare sentire il proprio peso sul territorio santantonese. Insieme a questa a manutenzione straordinaria stradale, poi, verranno effettuati ulteriori interventi, come annunciato dal Sindaco, Santo Caruso: “Tra le tante strade che verranno interessate dai lavori previsti in Delibera – ha dichiarato il primo cittadino – ce ne sono alcune che trarranno particolare giovamento dai lavori, ad esempio la via San Giuseppe che è interessata anche dai lavori per la via di fuga. Oppure la via Pezzagni. A breve, inoltre, dovranno partire i lavori per la via Voltanespola a Lavinaio e, rimanendo in tema di asfalto, va messo in evidenza che è già stata effettuata la scarifica sulla Circonvallazione, nel tratto interessato dagli scavi per il passaggio di sottoservizi, e a breve verrà effettuato il ripristino di tutta la carreggiata, nell’ottica di completare il miglioramento di viabilità dell’intero anello sul quale abbiamo iniziato da tempo gli interventi per un progetto di generale miglioramento che rappresenta senza dubbio un’opera di grande importanza. Insomma, si tratta di un altro risultato di quest’amministrazione che, nell’ottica di quanto già fatto nel 2022 e di quanto annunciato con il bilancio di previsione, si mostra senza dubbio ottimo”.