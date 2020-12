Acireale, c'è l'ok ai progetti per il manto stradale delle vie Lazzaretto e Delle terme

Tra le varie delibere adottate ieri dalla giunta comunale di Acireale, una riguarda i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale sulle vie Lazzaretto e Delle terme, rispetto ai quali sono stati approvati i relativi progetti esecutivi, il cui importo a base d’asta è di 217mila euro. “Si tratta di due strade importanti – ha osservato l’assessore alle Manutenzioni, ingegner Salvo Grasso – in quanto rappresentano altrettante vie di accesso alla città, dalle zone Sud e Nord. E, a riguardo, è opportuno che si intervenga sia per quanto riguarda il manto stradale che per l’illuminazione, in questo momento carente. E’ un rifacimento totale e, al tempo stesso, radicale, per come risulta necessario”. Particolare attenzione è stata riservata alle frazioni con l’affidamento all’esterno della manutenzione della pubblica illuminazione.