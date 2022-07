Piedimonte, chiuso al traffico temporaneamente un tratto della trazzera Montargano – Presa

Lunedì 4 luglio, dalle ore 9 alle 14, in territorio di Piedimonte Etneo resterà chiuso al transito veicolare il tratto della trazzera Montargano – Presa in corrispondenza del ponte sul torrente Santa Venera a causa di prove di carico necessarie in vista di urgenti lavori idraulici di pulizia dell’alveo. Dall’ordinanza, emessa dalla Città metropolitana di Catania, sono esclusi i mezzi di soccorso e di cantiere. Il percorso alternativo è così costituito: dalla strada provinciale 68 in direzione Piedimonte immettersi in successione sulle strade provinciali 190 – 2/III (in direzione Nunziata di Mascali) e trazzera Scorciavacca – Montarsi. La trazzera Montargano – Presa collega la strada provinciale 155 con la strada provinciale 68 ed interessa i territori di Piedimonte Etneo e di Mascali.