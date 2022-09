Autostrada, a causa del maltempo slittano i lavori presso lo svincolo di Acireale

Slittano di un giorno gli interventi programmati per oggi di messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale della rampa di ingresso in direzione Catania dello svincolo di Acireale. I tecnici saranno impegnati, nelle opere già programmate, domani martedì 27 settembre, solo tra le ore 10.30 e le 15. Il traffico durante i lavori rimarrà dunque interdetto, ma solo in entrata in direzione Catania.