Piano d'Api, riapre via Merì dopo anni di attesa

Martedì 31 gennaio, alle 9, in presenza del dirigente dell’Area Tecnica, Andrea Giudice, del comandante della polizia municipale del Comune di Acireale, Alfio Licciardello, e degli assessori Salvo Grasso e Francesco Coco, verrà riconsegnata e riaperta via Merì. Sarà un momento di rilevante importanza per Piano d’Api e per i suoi residenti, costretti a patire gravi disagi a seguito della realizzazione di questa opera, assolutamente necessaria per la frazione.

A luglio del 2002 non esisteva ancora nulla, a luglio del 2006 sono evidenti le realizzazioni degli edifici, con le prime opere di urbanizzazione che hanno interessato soltanto un tratto della strada in questione. A luglio 2016 sono state realizzate altre strutture edilizie, mentre le prescritte ed obbligatorie opere di urbanizzazione sono rimaste incompiute, lasciando via Merì nello stato che è noto a tutti e che bene si può cogliere anche attraverso l’immagine di “streetview”, datata luglio 2018. La prescrizione che in tutte le opere di urbanizzazione doveva essere richiesta era quella di chiedere in via prioritaria il completamento delle opere di urbanizzazione, come adesso è avvenuto per via Merì. Purtroppo, ad Acireale sono molte le situazioni analoghe, ovvero un programma degli interventi che non ha privilegiato la città, lasciando le opere di urbanizzazione per ultime ed incompiute e, spesso, difficilmente collaudabili.