Gravina, iniziano i lavori per la messa in sicurezza delle strade

A Gravina di Catania si lavora per rendere le strade più sicure. L’assessorato comunale alle manutenzioni, grazie ad un finanziamento pubblico ottenuto con la legge 234/2021, sta mettendo in sicurezza i marciapiedi in diverse vie. In particolare: via Coviello, via Leopardi, viale Dell’Autonomia, via Simili, via Gramsci, via Vittorio Emanuele, via Sanfilippo e via Valle Allegra. Con i fondi comunali, si sta provvedendo a ripristinare la segnaletica orizzontale in diversi punti del territorio comunale, e si stanno collocando i dissuasori di sosta. In via Etnea sono state realizzate delle nuove strisce pedonali colorate, accompagnate da un segnale orizzontale che ne indica la presenza. "Tutti questi lavori messi in atto dal nostro ufficio manutenzioni certificano quanto di buono sta facendo la nostra amministrazione comunale nel rendere Gravina di Catania un paese migliore. – ha spiegato il sindaco Massimiliano Giammusso – Stiamo, ad esempio, sistemando i marciapiedi in diversi punti del nostro territorio. Marciapiedi che, da troppo tempo, versavano in condizioni pessime. Sino all’ultimo giorno del nostro mandato – conclude il sindaco Giammusso - faremo il possibile per rendere Gravina un paese più sicuro". "Gravina è un cantiere aperto. – ha detto Rosario Condorelli, vice sindaco e assessore alle manutenzioni di Gravina – Ringrazio il geometra Salvatore Contrafatto, Responsabile del V° Servizio e il geometra Santo Di Dio, responsabile del procedimento, per l’ottimo lavoro svolto fin qui. Siamo sempre al lavoro per migliorare Gravina".