Paternò, lavori stradali sulla provinciale 102/II: limite di velocità 20 km/h

Fino al prossimo 30 aprile, per consentire l’esecuzione di nuovi lavori stradali, il transito veicolare e pedonale sarà parzialmente chiuso e deviato all’altezza dell’intersezione stradale tra la strada provinciale 77 e la strada statale 192, fuori dal centro abitato di Paternò. Garantito il transito ai veicoli di soccorso. In corrispondenza del tratto stradale interessato al cantiere ci sarà il limite massimo di velocità di 20 km/h ed il divieto di sorpasso. L’ordinanza di parziale chiusura al transito è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania su richiesta della Rete Ferroviaria Italiana, che sta realizzando una nuova viabilità sostitutiva per il mantenimento della continuità della strada provinciale 77 e del suo innesto alla statale 192.