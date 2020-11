Aggiudicata la gara d'appalto per la sistemazione della statale 284

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l'esito della gara d'appalto per i lavori di ammodernamento e sistemazione della strada statale 284 'Occidentale Etnea' dal chilometro 26 al chilometro 30 tra i comuni di Adrano e Bronte, in provincia di Catania. Gli interventi prevedono un investimento complessivo di 66 milioni di euro di cui oltre 45 per lavori a base d'appalto, finanziati tramite Accordo di programma quadro rafforzato con la Regione siciliana, Piano di azione e coesione, e tramite risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fas). La gara è stata aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo un massimo di 20 punti al prezzo e un massimo di 80 punti alla componente qualitativa, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. Aggiudicataria dell'appalto è risultata essere l'impresa Donati Spa di Roma, alla quale è stato attribuito un punteggio di 82,472 - che dovrà portare a termine i lavori entro 710 giorni dalla data di consegna.