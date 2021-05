Nuovi pannelli informativi sulla tangenziale ovest: lavori durante la notte

I lavori, che prevedono la chiusura dell’intera carreggiata in tratti saltuari a seconda dello stato di avanzamento del cantiere, saranno eseguiti esclusivamente in orario notturno

A partire da lunedì 10 maggio, sulla tangenziale ovest di Catania saranno avviati i primi interventi per l’installazione dei nuovi pannelli a messaggio variabile, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della Smart Road previsti lungo l’arteria. In un primo momento, sarà interessato il tratto compreso tra il km 0,000 e il km 10,000, dallo svincolo Catania Centro allo svincolo di Misterbianco, su entrambe le carreggiate. I lavori, che prevedono la chiusura dell’intera carreggiata in tratti saltuari a seconda dello stato di avanzamento del cantiere, saranno eseguiti esclusivamente in orario notturno in fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo, ad eccezione delle notti di venerdì e sabato. A seconda dei casi, saranno attuati scambi di carreggiata, con istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, oppure deviazioni sulla viabilità secondaria, con indicazioni segnalate sul posto.