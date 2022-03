Dal 15 marzo lavori in tangenziale nei pressi del casello di San Gregorio

Proseguono gli interventi finalizzati all’installazione delle nuove barriere spartitraffico lungo la tangenziale ovest di Catania. A partire da martedì 15 sarà in vigore il restringimento di entrambe le corsie di sorpasso tra il km 0, in prossimità del casello autostradale di San Gregorio/svincolo Paesi Etnei, fino al km 2,000. Il transito verrà comunque garantito su due corsie per ogni senso di marcia. Le indicazioni all'utenza stradale saranno fornite in loco mediante apposita segnaletica I lavori fanno parte di un piano di riqualificazione delle barriere di sicurezza in corso di esecuzione sull'intero tracciato della Tangenziale.