Segnalazioni: "In via Parrocchia, ad Ognina, da un mese si attende la riparazione di due grate"

Un lettore di Cataniatoday segnala la presenza di due grate rotte in via Parrocchia, nei pressi della chiesa di Ognina. Da circa quattro settimane si attende l'intervento del servizio manutenzione per ripristinare le condizioni di sicurezza sulla strada. Ad oggi la carreggiata presenta due strozzature e non è percorribile da mezzi di grossa stazza, con disagi per chi deve recarsi al porto con delle imbarcazioni