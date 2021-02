Sistemata la botola di un tombino rotta in via don Gnocchi

Un intervento per migliorare la viabilità in via Don Gnocchi, nel quartiere di Trappeto Nord, è stato eseguito in questi giorni. A darne notizia è il presidente del IV municipio di Catania Erio Buceti. "Parliamo di una botola che da circa due anni rappresentava un grosso pericolo per i residenti della zona. Su sollecito del sottoscritto, e del consiglio del IV municipio, è stato finalmente sistemato tutto ed ora la mobilità locale può continuare senza rischi di sorta. Si tratta di un obiettivo portato a termine grazie all’intervento della direzione Manutenzione Strade e della direzione Lavori Pubblici a cui va il mio plauso". Soddisfazione si registra anche tra molti abitanti della zona. Tra loro, Sebastiano D’Agosta sottolinea l’importanza di aver raggiunto questo scopo e la consapevolezza che nel quartiere c’è ancora tanto lavoro da fare per renderlo più vivibile. Buceti nei prossimi giorni afferma di voler continuare a monitorare tutte le insidie che colpiscono la viabilità nei territori di Trappeto Nord, San Giovanni Galermo, San Nullo e Cibali. Raccolti i dati, sarà preparato un elenco da consegnare in seguito agli assessori ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni del comune di Catania.