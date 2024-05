Viale Mediterraneo, slitta la chiusura notturna della galleria per lavori di manutenzione

Per motivi tecnici e organizzativi, è stata rinviata la programmata chiusura al transito della galleria di viale Mediterraneo, nel collegamento tra la via Vincenzo Giuffrida ed il km. 0+00 del raccordo A18. Lo rende noto il comune di Catania. L'intervento era inizialmente stato calendarizzato dal 6 al 10 maggio in orario notturno, per lavori di manutenzione. Gli interventi si svolgeranno con una nuova programmazione in date che saranno preventivamente comunicate.