Vizzini, chiusa temporaneamente al transito in ore notturne la provinciale 28/II

Per lavori sulla linea ferroviaria Militello Mineo resterà temporaneamente chiusa al transito in ore notturne la strada provinciale 28/II all’altezza della stazione di Vizzini. L’ordinanza è stata emessa dalla città metropolitana di Catania su richiesta di Rfi per consentire l’esecuzione di un muro di sostegno (al km 279+243) in prossimità del passaggio a livello. La strada resterà chiusa al transito dalla notte 22/23 alla notte del 26/27 agosto, dalle ore 21 alle ore 6. Il percorso alternativo prevede diramazione del traffico verso la provinciale 47 e la provinciale 28. La segnaletica sul luogo delimita il cantiere.