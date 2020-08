Lavori in corso sulla statale 124 nei pressi di Vizzini fino al 31 agosto

A partire da oggi, mercoledì 5 agosto, saranno avviati gli interventi di risanamento della pavimentazione stradale sulla strada statale 124 “Siracusana”, dal chilometro 57 al chilometro 83,500, tra Vizzini e il bivio con la statale 287 a Palazzolo Acreide. I lavori avranno termine venerdì 31 agosto, con interruzione nelle giornate di sabato e domenica. Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, è prevista l’istituzione della circolazione in regime di senso unico alternato, limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dalla presenza del cantiere e comunque non superiori a 300 metri.

