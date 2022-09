Zona industriale, lunedì 19 settembre chiuso per lavori un tratto della provinciale 69/I

Lunedì 19 settembre, dalle ore 7 sino a metà pomeriggio, resterà chiuso un tratto della strada provinciale 69/I (lungo circa 300metri) per consentire i lavori di illuminazione pubblica. Il tratto di strada interessato si trova in corrispondenza del cavalcavia che conduce alla zona Industriale di Catania (800 m. a sud del Centro commerciale, alle porte di Catania). L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania. Il traffico veicolare, in direzione zona Industriale, sarà deviato sul tratto della sp 69/I direzione Maristaeli e statale114.