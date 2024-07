Niente stop ai cantieri con le alte temperature a Catania: la maggioranza respinge la mozione

La maggioranza del consiglio comunale di Catania ha respinto la mozione presentata dal capogruppo del Pd, Maurizio Caserta, e sostenuta da tutta l'area progressista (Partito Democratico, Movimento Cinquestelle e Alleanza Verdi-Sinistra)che chiedeva al Sindaco di adottare ordinanze restrittive per proteggere i lavoratori dai rischi legati alle alte temperature. La proposta, sostenuta anche dalla Fillea Cgil, prevedeva la sospensione delle attività lavorative nei cantieri quando le temperature superano i 35 gradi.

In tal caso, i lavoratori avrebbero avuto accesso alla cassa integrazione, evitando così danni economici alle aziende. Questa misura, adottata già da numerose amministrazioni, mirava a garantire la sicurezza e la salute degli operai esposti a condizioni climatiche proibitive. Tra le ragioni addotte, vi è stata la difesa delle politiche "liberali" e la preoccupazione per eventuali ritardi nella consegna dei lavori, che potrebbero compromettere finanziamenti futuri. "Tuttavia - si legge in una nota di Sinistra Italiana - queste motivazioni sono state criticate come paradossali, considerando i noti ritardi nei lavori pubblici a Catania, come quelli della metropolitana iniziati 30 anni fa e ancora incompleti. Un ulteriore segnale di disinteresse verso chi lavora nelle condizioni più difficili e per chi vive situazioni di disagio sociale ed economico". Oggi, come reso noto dal sindaco Enrico Trantino, sono intanto cominiciati al lungomare i lavori per l'arretramento semaforo posto in corrispondenza dell'intersezione con viale Alcide De Gasperi. Anche i sindacalisti di Uila e Feneal hanno lanciato un appello al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, affinchè sia emanato un provvedimento che imponga l'astensione dal lavoro, per le attività a rischio, dalle 12 e 30 alle 16 fino al 31 agosto.