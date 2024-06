Barbagallo (PD): "Il comune di Catania pubblica due bandi a ridosso delle elezioni"

"Abbiamo avuto sempre da ridire sul metodo di costruzione del consenso di questo centrodestra in Sicilia, lamentando clientele, contributi erogati ai comuni amici, assunzioni degli interinali nel sottobosco della partecipate della regione. Ma, i concorsi l'ultima settimana prima delle elezioni, proprio non ce l'aspettavamo. Questo succede al comune di Catania, che pubblica due bandi per l’assunzione di personale proprio a ridosso delle elezioni europee". Lo afferma il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo. "I siciliani domani e dopodomani – prosegue - potranno dare un avviso di sfratto a Schifani e al suo governo inadeguato ad affrontare i nodi e i problemi della sicilia. Vedremo se la maggioranza degli elettori siciliani - conclude - voterà per questo centrodestra sempre più tracotante, inadeguato e spregiudicato".