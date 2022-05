Lavoro, Fsi-Usae: "Ricollocati otto licenziati dell'istituto Bellini"

Sono stati ricollocati da una società che opera nella vigilanza, la 'Security Service' di Acireale, gli otto lavoratori licenziati tre anni fa a Catania dal cambio appalto di custodia e portierato nell'Istituto musicale Vincenzo Bellini. A darne notizia è la Fs-Usae che si dice "soddisfatta".

"La riassunzione e' stata sempre la nostra rivendicazione - si legge in una nota del sindacato - che garantisce i diritti di questi lavoratori". L'accordo è stato raggiunto nella sede del Centro per l'Impiego. La Security Service il 23 maggio procederà alla loro assunzione e contestualmente si insedierà al Bellini. Sara' applicata, cosi' come chiedeva la Fsi-Usae, la clausola di salvaguardia prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento nei casi di cambio di appalto.