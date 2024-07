Il Comune assume quattro funzionari contabili: domande entro il 22 luglio

L’amministrazione comunale ha indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 4 unità, a 30 ore, a tempo indeterminato, di funzionario contabile, area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. La domanda di partecipazione alla procedura promossa dalla direzione comunale Risorse umane e organizzazione, dovrà pervenire unicamente in via telematica tramite il portale reclutamento del dipartimento della funzione pubblica “inPA”, entro il 22 Luglio 2024. Il bando con tutte le specifiche è pubblicato sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.catania.it, sul Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica “inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it e sull’Albo Pretorio online del Comune