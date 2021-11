Tredici nuovi dipendenti a tempo determinato per il Comune di Catania

Lunedì 8 novembre, alle ore 10e 30, nella sala giunta di palazzo degli Elefanti firmeranno i contratti di assunzione con immediato ingresso in servizio i tredici nuovi dipendenti di categoria D1. Sono stati selezionati tra i candidati al concorso pubblico nazionale per il reclutamento a tempo determinato di 2800 laureati, nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione Europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La cerimonia si terrà alla presenza del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore al personale Michele Cristaldi. L'elenco del personale dei candidati vincitori, tutti con specifici profili professionali di istruttori direttivi che avranno un contratto della durata di tre anni, è stato trasmesso al Comune di Catania dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, con oneri finanziari a carico dei fondi comunitari del Programma Operativo Complementare 2014-2020.