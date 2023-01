Al via corsi per potenziare il personale sanitario    a Catania

Potenziare la presenza di operatori sociosanitari nelle strutture sanitarie per migliorare l’assistenza e alleggerire il carico di lavoro degli operatori. È uno degli obiettivi dei corsi che saranno organizzati dall’ente FormaSan, inaugurato nei giorni scorsi a Catania. Il presidente Rino La Porta e tutto il suo staff hanno comunicato che “attraverso la formazione ci saranno nuovi orizzonti e nuove iniziative a favore di tutte le figure sanitarie. Sarà un ulteriore traguardo quello di operare anche nell'ambito della collocazione lavorativa, attraverso la creazione di una agenzia per il lavoro, che oltre la formazione e la crescita personale supporterà l'allievo in un collocamento mirato con l'obbiettivo di costruire nel tempo un rapporto diretto con le aziende”. Il tema della carenza di operatori sociosanitari è stato affrontato anche dal sindacato Nursind, che per voce del segretario territoriale Salvo Vaccaro plaude all’iniziativa perché potenziare la presenza di Oss significa supportare gli infermieri spesso alle prese con fenomeni di demansionamento dovendo sopperire alla mancanza delle altre figure assistenziali.