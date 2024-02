“A Catania l'indice di occupazione femminile è al 27%"

Partiranno da domani, mercoledì 21 febbraio, e proseguiranno sino a oltre metà del prossimo mese, le iniziative promosse dalla Cgil in vista dell’8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne. Il ricco calendario prevede incontri di formazione, mostre, dibattiti tra quelli organizzati dalla segreteria confederale e dal suo coordinamento donne e quelli promossi dalle categorie.

“Per il nostro sindacato l’otto marzo è tutti i giorni. A Catania, in un contesto in cui la cultura patriarcale, il basso indice di occupazione femminile (27%) e di inattività delle donne (67%) creano una miscela esplosiva per impedire di renderle realmente emancipate e libere di vivere una vita autonoma, è necessario intervenire costantemente - spiegano la segretaria confederale e responsabile del coordinamento donne, Rosaria Leonardi, e il segretario generale della Cgil, Carmelo De Caudo- Per tutta la provincia di Catania, il numero dei consultori è sceso da 39 a 33; oltre ad essere depauperati del personale (mancano infatti almeno 4 ginecologi, 9 psicologi ed 8 assistenti sociali) i consultori non sono presenti in quartieri popolari come Librino o San Giovanni Galermo. É una condizione grave per il tessuto sociale e apre un varco pericoloso a favore della concezione antiabortista purtroppo sempre in agguato”.

Ma ecco il calendario aggiornato degli eventi: mercoledì 21, dalle 15 alle 17,30, si terrà un nuovo incontro del “Progetto Passi” sulla gestione non violenta dei conflitti, progettato insieme alla Flc Cgil e rivolto al personale docente dell’Istituto Musco, a cura della professoressa Josè Calabrò e della psicologa Domenica Caruso; giovedì 29 alle 9,30, si terrà il convegno dello SPI-CGIL: “Una nuova sfida per il Futuro. Dalla medicina di genere verso la medicina personalizzata” nel salone Russo di via Crociferi; venerdì 8 marzo, alle 10, sarà inaugurata la mostra delle opere del concorso fotografico “Bella da Vivere” a cura della FILCAMS -CGIL presso i portici del Chiostro di via Crociferi 40 con esposizione fino al 31 marzo; venerdì 15 marzo, alle 9,30, si terrà il convegno organizzato dalla CGIL di Catania e dal Coordinamento Donne su “Donne e Guerre-Donne e Pace”; martedì 19 marzo alle 9,30, all’Istituto Boggio Lera si terrà un nuovo appuntamento del “Progetto Passi”, rivolto ai docenti, organizzato con la FLC Cgil; giovedì 21 marzo, dalle 16 alle 18, primo appuntamento delle attività pomeridiana del Centro donna “Elvira Colosi” in via Crociferi 40, con l’istruttrice Helenia Zappalà che offrirà gratuitamente una lezione di approccio alla difesa personale. Gli incontri al Centro donna Colosi proseguiranno sino a luglio.

“Resta forte la necessità di un “tavolo prefettizio permanente di sostegno alle donne” che la Cgil di Catania, insieme ad altre sedici associazioni femministe catanesi, hanno concordato con il prefetto Librizzi nei giorni scorsi, a seguito del terribile stupro consumatosi ai danni di una tredicenne alla Villa Bellini- continuano De Caudo e Leonardi- L’obiettivo è mettere in rete ogni azione possibile per arginare il fenomeno della violenza contro le donne e la diffusa mancanza di sicurezza che si percepisce in città”. Tutte le categorie della Cgil, infine, sono state invitate a promuovere una campagna di assemblee sindacali unitarie nei luoghi di lavoro per sensibilizzare, prevenire e contrastare tutte le forme di molestie e violenze di genere, e ad adottare un ordine del giorno sulle azioni di contrasto a queste ultime, da diffondere in tutti i luoghi di lavoro.