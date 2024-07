Controlli dei carabinieri nei cantieri edili, scoperto un operaio in nero: denunciati due imprenditori

I carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro di Catania hanno denunciato all’autorità giudiziaria due imprenditori di 56 e 74 anni. Il primo è responsabile di un cantiere nel comune di San Cono ed il secondo di un cantiere a Scordia. L’attività di verifica svolta dai carabinieri a San Cono, ha riguardato un cantiere per la costruzione di abitazioni. Il titolare dell'attività edilizia è accusato di aver violato le normative in materia di sicurezza sul posto di lavoro. Nello specifico, l’imprenditore non avrebbe predisposto le adeguate protezioni a difesa delle aperture del ponteggio, obbligatore. L’ispezione, inoltre, ha permesso di accertare come uno dei due operai presenti sul posto non aveva alcun contratto di lavoro, essendo impiegagto "in nero". Questa circostanza ha comportato la chiusura del cantiere.

Nel cantiere di Scordia, che riguardava sempre la costruzione di un'immobile privato, i carabinieri hanno accertato che il 74enne non aveva posto i dovuti accorgimenti nella predisposizione della segnaletica, necessaria per garantire per garantire l’incolumità dei lavoratori in relazione alla corretta movimentazione dei mezzi di lavoro nell’area interessata dalle manovre. In totale sono state contestate sanzioni per complessivi 6.400 euro ed elevate ammende per 4.311 euro. Infine, sono stati recuperati contributi e premi assicurativi ed assistenziali per 600 euro.