Lavoro nero e carenze igienico sanitarie: chiusi due locali

I carabinieri di Grammichele, coadiuvati dai colleghi del Nas e del Nil di Catania, hanno eseguito nell’ultimo weekend dei controlli finalizzati alla verifica sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, igiene e volte a contrastare il diffondersi del covid-19. In un locale pubblico ubicato in via Libertini, i militari hanno evidenziato diverse violazioni quali: l’assenza dell’apparecchio di rilevazione monouso del tasso alcolemico; la somministrazione da parte di una dipendente di bevanda alcolica ad una minore di anni 17; un dipendente del locale non indossava il dispositivo individuale previsto a protezione delle vie respiratorie; per aver impiegato 2 lavoratori subordinati per un giorno effettivo di lavoro senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro; per aver impiegato lavoratori in nero in misura superiore al 20% dei lavoratori regolarmente assunti. Oltre alla sospensione dell’attività imprenditoriale (lavoro nero) i militari hanno applicato la chiusura provvisoria dell’esercizio per 5 giorni. In un altro locale pubblico ubicato in piazza Dante, i carabinieri hanno rilevato le seguenti violazioni: l’assenza dell’apparecchio di rilevazione monouso del tasso alcolemico; non aver impedito l’assembramento di persone all’interno del locale; evidenziate carenze igienico sanitarie e strutturali all’interno del laboratorio di produzione per cui è stata elevata una sanzione di 1.000 euro; applicata la chiusura provvisoria dell’esercizio commerciale per 2 giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.