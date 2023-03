Chiusa una macelleria con tre lavoratori in nero: maxi sanzione da oltre 20 mila euro

I carabinieri della compagnia di Piazza Dante, supportati dal 12esimo reggimento Sicilia e dal nucleo ispettorato del lavoro di Catania, hanno effettuato una serie di controlli nel centro città per verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nelle attività commerciali. Sono state ispezionate diverse botteghe nei pressi di piazza Vincenzo Bellini, piazza Stesicoro, via Sangiuliano ed in zona castello Ursino. Al termine dei controlli, i carabinieri hanno denunciato una 23enne catanese, titolare di una macelleria nei pressi di via Sangiuliano, per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. La responsabile dell'attività aveva omesso di sottoporre tre lavoratori, presenti al momento dell’ispezione, alla procedura di sorveglianza sanitaria, che è necessaria per ottenere l' idoneità alla mansione, ricevendo quindi una sanzione di 1.228 euro.

Nei confronti della 23enne è scattata anche la maxi sanzione per lavoro nero, per un importo di 21.600 euro poiché mancava la comunicazione preventiva di inizio del rapporto di lavoro. L’attività commerciale è stata temporaneamente sospesa dai carabinieri, che hanno anche proceduto al recupero di contributi previdenziali ed assistenziali per un importo di 4.500 euro. Nell’ambito dello stesso servizio, i carabinieri hanno anche individuato e sanzionato amministrativamente un parcheggiatore abusivo, colto ad impartire indicazioni di parcheggio agli automobilisti in piazza Manganelli. I controlli alla circolazione stradale hanno consentito di identificare una quarantina di persone e di procedere al controllo di una trentina di veicoli, con sanzioni amministrative per un importo di quasi 10 mila euro ed il sequestro o fermo amministrativo di 2 mezzi.