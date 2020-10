Lavoro nero nella comunità per disabili, oltre 15 mila euro di sanzioni: denunciata la titolare

I carabinieri di Nicolosi, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, nel quadro di un piano di verifiche in materia di legislazione speciale e tutela del lavoro e per garantire il rispetto delle normative per il contrasto epidemico da coronavirus, hanno proceduto al controllo di una comunità d’alloggio per disabili sita in via Guardia Ragala nel comune di Nicolosi. La verifica ha determinato la denuncia della responsabile, nonché rappresentante legale della struttura per violazioni di legge inerenti gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, e della privacy del lavoratore mediante impianti audiovisivi. E’ così emerso che nella struttura in questione era stato omesso di sottoporre i lavoratori dipendenti a sorveglianza sanitaria all’interno dei locali veniva utilizzato un sistema di videosorveglianza privo di autorizzazione ed accordo sindacale. E' stata inoltre riscontrata la presenza di un lavoratore in “nero” e un altro “irregolare”. Per tali violazioni sono state elevate sanzioni per complessivi 15.200 euro in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale, mentre per la mancanza della redazione di un protocollo aziendale “anticovid-19” è stata elevata analoga sanzione di 400 euro. Durante la stessa verifica sono stati recuperati 20.000 euro di contributi previdenziali ed assistenziali.

