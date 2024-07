Lavoro nero e violazioni igienico sanitarie, nel mirino una società di ormeggio e un circolo nautico

Il comando provinciale dei carabinieri di Catania ha disposto un piano straordinario di controllo su tutto il territorio, per garantire sicurezza ai cittadini e turisti che, in questi mesi estivi, affollano il capoluogo etneo. Disposti servizi congiunti tra Arma territoriale, Nas e nucleo ispettorato del lavoro, con l’aiuto della compagnia di Intervento operativo (Cio) del 12° Battaglione “Sicilia”, al fine di accertare le condizioni di sicurezza degli impiegati sui luoghi di lavoro e, in particolare, sono stati effettuati accertamenti all’interno attività commerciali e ricettivi ricadenti sull’affollatissimo lungomare di Catania.

In una prima fase del servizio, i controlli hanno riguardato, in particolare, una società di ormeggio di natanti. La titolare, una 53enne di Catania, è stata denunciata a piede libero poiché è stato accertato che un dipendente dell’attività non risultava essere stato sottoposto alla sorveglianza sanitaria, ovvero l’insieme dei controlli sanitari che vengono effettuati da un medico competente all’interno dell’azienda, al fine di accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro e prevenire l’insorgenza di malattie professionali, per tale motivo è stata anche verbalizzata amministrativamente con una sanzione di 1.423 euro. Durante l’ispezione, poi, sono state anche riscontrate alcune violazioni di carattere igienico sanitario e strutturali, che hanno comportato alla donna una altra sanzione di ulteriori 1.000,00 euro. I militari dell’Arma, infatti, hanno constatato nei locali cucina tracce di sporco pregresso sulle zone di lavoro e su alcune attrezzature.

Successivamente, i controlli sono stati eseguiti anche all’interno di un circolo di carattere nautico dove, anche lì, sono state riscontrate delle violazioni igienico sanitarie e strutturali che hanno, chiaramente comportato al titolare, un 71enne catanese, la medesima sanzione amministrativa di 1000,00 euro accertando: cappe di aspirazione prive di filtri, sporcizia pregressa nei banchi dove riponevano le attrezzature e umidità che ha comportato la scrostatura dell’intonaco negli ambienti della cucina.

I controlli hanno poi interessato tutte quelle zone di maggiore aggregazione e di più grande affluenza, finalizzati anche alla prevenzione ed il contrasto dello smercio di droga, effettuando, numerosi i posti di controllo, durante i quali sono state svolte delle perquisizioni su persone e mezzi. In tale contesto ad un giovane 18enne, fermato alla guida del suo scooter, veniva trovata una dose di marijuana, che ha comportato per lui la segnalazione alla locale Prefettura quale assuntore. Controlli alla circolazione stradale, per contrastare le condotte di guida irresponsabili che possono costituire un pericolo per la sicurezza pubblica. In totale sono stati identificati su strada 60 tra conducenti e passeggeri e controllati 30 veicoli. Sono state altresì elevate 3 sanzioni per violazioni al Codice ella Starda per un totale di euro 1.212,00, soprattutto per gravi condotte come guida senza patente e assenza di copertura assicurativa, oltre a fermare amministrativamente un’autovettura.