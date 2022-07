Comune di Catania, pubblicate le graduatorie provvisorie di tre concorsi per undici posti biennali

Sono state approvate e pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Catania le graduatorie provvisorie dei candidati della selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione, con contratto biennale di lavoro a tempo pieno e determinato, di 11 delle 70 Figure Professionali Categoria D, Posizione Economica D/1, stabilite dall’Amministrazione Comunale da reclutare nell’ambito del PON Metro 2014-2020, Asse 8 ReactEU – Attivita’ di Capacity Building e dunque con la specifica utilizzazione di fondi comunitari. Le graduatorie riguardano 3 posti di istruttore direttivo amministrativo – esperto in comunicazione social media e marketing territoriale; 4 posti di istruttore direttivo amministrativo – esperto in inclusione sociale; 4 posti di istruttore direttivo amministrativo - esperto amministrativista. Gli interessati potranno presentare osservazioni alle graduatorie provvisorie entro non oltre le ore 23,59 del 19 luglio 2022 tramite pec all’indirizzo comune.catania@pec.it. Decorso il termine ed effettuate le eventuali rettifiche in accoglimento delle osservazioni o richieste di correzioni pervenute, le graduatorie diverranno definitive.