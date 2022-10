Il produttore cinematografico Adam Leipzig visita le Ciminiere

Un importante produttore cinematografico e teatrale statunitense, Adam Leipzig, in Sicilia per lavoro, ha visitato i musei delle Ciminiere ed ha incontrato il commissario straordinario della Città metropolitana, Federico Portoghese. “Sono onorato di accogliere un dirigente cinematografico tra i più importanti, capace di trasformare i documentari sulla natura in film campioni di incassi. Tutti ricordano l’appassionante pellicola 'La Marcia dei Pinguini', un documentario che ha commosso il mondo e che ha vinto l'Oscar. Nella versione italiana – ha dichiarato il commissario Portoghese- la voce fuori campo di Fiorello, il nostro amato conterraneo, ha giovato ai valori narrativi del film, che a distanza di tre lustri dall’uscita continua ancora ad essere riproposto in tv. Agli occhi di Adam Leipzig Le Ciminiere posseggono tutte le potenzialità per diventare un magnifico set oppure un centro di apprendimento nel settore del cinema e della televisione”. Ricordando suo padre che prese parte alla Campagna di Sicilia come aviatore, Adam Leipzig ha visitato il Museo storico dello Sbarco in Sicilia-1943. Poi ha visionato con curiosità il Museo del Cinema ed ha espresso interesse per un'istituzione nata 20 anni fa per celebrare la Settima Arte. Adam Leipzig ha infine voluto anche varcare l’ingresso della Mostra permanete delle antiche mappe ed ha espresso approvazione per l'avventura umana costituita dalle scoperte geografiche e dalla cartografia. Accompagnavano a Catania Adam Leipzig il responsabile della segreteria tecnica Angelo Carbone, il neo responsabile scientifico unico dei musei Cinzia Torrisi ed un traduttore/fotografo, amico del l’ex dirigente Disney.