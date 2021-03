"Le donne e la politica", dibattito in streaming del movimento "Valverde Free"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Nella giornata di ieri, il movimento politico culturale "Valverde Free" in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna ha proposto tramite diretta streaming su Facebook un dibattito sulla tematica "Le donne e la politica". Gli ospiti della puntata sono stati : Margherita Ferro (consigliera di parità della Regione Siciliana), Stefania Mazzone (docente universitaria presso il Dsps unict) e Chiara Guglielmino (portavoce regionale +Europa). Un'iniziativa atta alla sensibilizzazione del territorio, seguita dalla promozione della campagna anti violenza "Tu non sei sola". Si dicono soddisfatti i due rappresentanti del movimento organizzatore Alfio Platania e Alessio Caccamo, i quali dichiarano che "Ancora oggi purtroppo la nostra società ha una grande necessità di campagne volte alla sensibilizzazione sull'argomento parità di genere". Concludono ringraziando ancora una volta le ospiti e invitando chi ne abbia interesse a seguire le prossime iniziative in agenda.